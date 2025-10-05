Festival degli Aquiloni Torre Faro si colora | arte vento e un messaggio di pace sullo Stretto
Vento in poppa e sguardo al cielo: è iniziato il Festival degli Aquiloni 2025 di Capo Peloro, che fino a stasera, domenica 5 ottobre, trasformerà Torre Faro in un villaggio del colore, tra arte, musica, laboratori e creatività per tutte le età. La manifestazione, giunta alla sua settima edizione. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Artevento Cervia-Festival Internazionale dell'Aquilone torna dal 3 al 26 ottobre con lo spin off autunnale 'One Sky One World' per celebrare i 40 anni dalla nascita dell'omonima Giornata Mondiale del Volo degli Aquiloni per la Pace. #ANSAViaggi - X Vai su X
