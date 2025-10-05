Festa Ostiamare | vittoria e primato per gli 80 anni del club di De Rossi

Anco Marzio in festa. L'Ostiamare batte il Sora 3-1, resta a punteggio pieno in vetta alla classifica del Gruppo F di Serie D con 18 punti e continua a sognare. Subito in vantaggio con Vagnoni, i Gabbiani comandano il gioco e all'8' Gueye sfiora il raddoppio. Il Sora fatica a trovare le contromisure anche se alla mezz'ora il portiere biancoviola Vertua, sugli sviluppi di un calcio di punizione, è chiamato all'intervento in presa bassa. Trascorso l'intervallo, l'Ostiamare torna in campo determinata a mettere in ghiaccio il risultato e dopo appena due minuti Vianni batte Laukzemis facendo esplodere di gioia il settore occupato dai tifosi biancoviola. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Festa Ostiamare: vittoria e primato per gli 80 anni del club di De Rossi

