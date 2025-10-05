Festa di Santa Candida a Ventotene il 5 ottobre su Linea Verde
Una nuova edizione di Linea Verde sta per andare in onda, offrendo agli spettatori un approfondimento sulle tradizioni, i luoghi e le storie più significative del territorio italiano. La puntata prevista per domenica 5 ottobre si concentrerà su alcune delle località più affascinanti e ricche di cultura dell’area pontina, con uno sguardo particolare alle celebrazioni della Festa di Santa Candida a Ventotene. Di seguito, vengono illustrati i principali contenuti e le tematiche trattate durante questa trasmissione. la festa di santa candida a ventotene: tradizioni e celebrazioni. una manifestazione sentita dall’intera comunità locale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: festa - santa
Festa dell’Apparizione: dieci giorni tra fede e tradizione in Borgo Santa Caterina
Tra natura, giochi e biodiversità: festa all'orto-frutteto di Santa Maria di Campagna
Una grande festa per la Santa Croce, dopo 3 anni torna il Volto Santo
Abbiamo cominciato la festa di san Francesco con la celebrazione della santa messa e l’offerta delle preghiere dei fedeli e devoti del Santo sulla sua tomba alle 6.50 del mattino. seguici sui canali youtube e pagina facebook @sanfrancescodassisi e su http://s - X Vai su X
Quando le strade si vestono di festa, Santa Teresa Gallura rivela la sua anima più profonda. ? Dal 14 al 16 ottobre, il borgo si anima di colori, suoni e tradizioni che raccontano una Sardegna profonda, fatta di riti antichi e legami veri. La festa Patronale è il cu - facebook.com Vai su Facebook
Ventotene, controlli della Guardia di Finanza durante la festa di Santa Candida: segnalati cinque giovani per droga - Durante la festa di Santa Candida a Ventotene la Guardia di Finanza ha rafforzato i controlli: cinque giovani segnalati per droga e sostanze sequestrate ... Secondo latinaquotidiano.it
Ventotene, controlli della Guardia di Finanza durante la festa di Santa Candida: sequestri e segnalazioni per droga - Durante i festeggiamenti di Santa Candida a Ventotene, la Guardia di Finanza ha intensificato i controlli antidroga ... Si legge su castellinotizie.it