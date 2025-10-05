Festa dell' Amicizia finita il messaggio lanciato | Umanizzare la politica

"Il messaggio che abbiamo lanciato in questi tre giorni di festa è quello di umanizzare la politica, dobbiamo promuovere la persona umana. Il concetto fondamentale e che dobbiamo perseguire è quello del bene comune, attenzionando i più fragili. Nella politica oggi si assiste ad uno scontro. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it