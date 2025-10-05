Festa dei nonni successo per la 19esima edizione

Pordenonetoday.it | 5 ott 2025

È stata un successo la 19esima Festa dei nonni, evento tenutosi al PalaCrisafulli di Pordenone, organizzato dal Comune di Pordenone e dall'Associazione 50&Più per celebrare, come sottolineato dal sindaco Alessandro Basso "la figura dei nonni, presenza di straordinaria importanza per le nostre. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

