Inter News 24 Le parole di Ciro Ferrara, ex calciatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Ciro Ferrara ha parlato a Dazn del momento dell’ Inter dopo la vittoria contro la Cremonese in Serie A. LOOKMAN AVREBBE FATTO PANCHINA ALL’INTER – Posso dire una cosa: ma Lookman, che magari aveva la possibilità di andare all’Inter, avrebbe fatto la panchina. Volevo arrivare esattamente a questo. CHIVU AVREBBE DOVUTO CAMBIARE TUTTO – Cioè, avresti dovuto cambiare tanto. Devi cambiare modulo e non lo so se erano le caratteristiche giuste. Perché a fronte dell’inserimento di un giocatore pur importante come Lookman, tu devi cambiare un assetto di gioco a cui loro sono abituati. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Ferrara sicuro: «Lookman avrebbe fatto panchina all’Inter, vi spiego il motivo»