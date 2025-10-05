Ferrara sicuro | Lookman avrebbe fatto panchina all’Inter vi spiego il motivo
Inter News 24 Le parole di Ciro Ferrara, ex calciatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Ciro Ferrara ha parlato a Dazn del momento dell’ Inter dopo la vittoria contro la Cremonese in Serie A. LOOKMAN AVREBBE FATTO PANCHINA ALL’INTER – Posso dire una cosa: ma Lookman, che magari aveva la possibilità di andare all’Inter, avrebbe fatto la panchina. Volevo arrivare esattamente a questo. CHIVU AVREBBE DOVUTO CAMBIARE TUTTO – Cioè, avresti dovuto cambiare tanto. Devi cambiare modulo e non lo so se erano le caratteristiche giuste. Perché a fronte dell’inserimento di un giocatore pur importante come Lookman, tu devi cambiare un assetto di gioco a cui loro sono abituati. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: ferrara - sicuro
Ferrara sicuro: «Tudor sa gestire al meglio qualsiasi spogliatoio. Vlahovic? I fatti mi stanno smentendo. Sullo scudetto…»
Agenzia Immobiliare Metroquadro Ferrara. Planetopia · Catch & Release. ALT! Cerchi un investimento sicuro? La tua ricerca è FINITA! In vendita: Incantevole monolocale al Lido degli Estensi A due passi dal mare ? Vicino a tutti i servizi Con una t - facebook.com Vai su Facebook
#Ferrara sicuro: "#Milan come il #Napoli dello scorso anno? Presto per dirlo" - X Vai su X
Ferrara: “Lo dico chiaro: Lookman faceva panchina in questa Inter e vi spiego perché” - Nel corso di un intervento a DAZN, Ciro Ferrara ha analizzato l’ipotetico arrivo di Ademola Lookman all’Inter, con una frase a effetto ... Lo riporta msn.com