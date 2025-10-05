Ferrara | Lookman avrebbe fatto la panchina all’Inter E vi spiego perché

Ciro Ferrara ha acceso il post partita di Inter-Cremonese con una riflessione destinata a far discutere. Negli studi di Dazn, l’ex difensore azzurro ha parlato di Ademola Lookman e della trattativa estiva che aveva sfiorato i colori nerazzurri, poi sfumata prima della chiusura del mercato. Secondo Ferrara, l’attaccante dell’Atalanta non si sarebbe inserito con facilità nel sistema di gioco dell’Inter di Cristian Chivu: “Lookman avrebbe fatto la panchina all’Inter. Per inserirlo avresti dovuto cambiare tanto, a partire dal modulo. Non so se ci fossero le caratteristiche giuste. Anche se è un giocatore importante, avresti dovuto modificare un assetto consolidato e conoscenze tattiche già radicate nei titolari”. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

In questa notizia si parla di: ferrara - lookman

Ferrara: "Lo dico chiaro: Lookman faceva panchina in questa Inter e vi spiego perché" - X Vai su X

Post-it e penna perché Atalanta-Como può regalare un sacco di spunti. ? Lookman vs Nico Paz, ma anche le due rimonte dell’anno scorso, sono solo alcuni dei temi pre-partita di un match che si preannuncia davvero interessante. ? Come finirà? 04/10 - facebook.com Vai su Facebook

Ferrara provoca: “Lookman avrebbe fatto la panchina all’Inter. E vi spiego perché. Il modulo…” - Cremonese, ha parlato di Lookman e della trattativa estiva saltata in casa Inter negli studi Dazn, lanciando una provocazione. Si legge su msn.com

Ferrara: “Lo dico chiaro: Lookman faceva panchina in questa Inter e vi spiego perché” - Nel corso di un intervento a DAZN, Ciro Ferrara ha analizzato l’ipotetico arrivo di Ademola Lookman all’Inter, con una frase a effetto ... Segnala msn.com