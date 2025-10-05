Ferrara esalta Lautaro | Potrebbe giocare con la sigaretta in bocca Leao prenda esempio da lui

Internews24.com | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Le parole di Ciro Ferrara, ex calciatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Ciro Ferrara, ex difensore e oggi opinionista televisivo, non ha risparmiato elogi per Lautaro Martínez dopo la netta vittoria dell’ Inter per 4-1 contro la Cremonese in  Serie A. L’ex giocatore di Napoli e Juventus ha commentato la prestazione del capitano nerazzurro con parole al miele, sottolineando il suo carisma, la completezza tecnica e la capacità di trascinare la squadra nei momenti decisivi. LAUTARO UN ESEMPIO – Lautaro è un esempio. Potrebbe giocare con la sigaretta in bocca per come si impegna: capitano, numero 10, ma il modo in cui va sempre a rincorrere gli avversari. 🔗 Leggi su Internews24.com

ferrara esalta lautaro potrebbe giocare con la sigaretta in bocca leao prenda esempio da lui

© Internews24.com - Ferrara esalta Lautaro: «Potrebbe giocare con la sigaretta in bocca, Leao prenda esempio da lui»

In questa notizia si parla di: ferrara - esalta

ferrara esalta lautaro potrebbeLautaro, Paola Egonu lo esalta: «Apprezzo la sua leadership, non vedo l'ora di incontrarlo». I complimenti dell'azzurra del volley al bomber dell'Inter - Sempre più spesso personalità del mondo dello sport si incontrano ed esprimono apprezzamenti reciproci. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ferrara Esalta Lautaro Potrebbe