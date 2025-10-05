Ferrara esalta Lautaro | Potrebbe giocare con la sigaretta in bocca Leao prenda esempio da lui

Inter News 24 Le parole di Ciro Ferrara, ex calciatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Ciro Ferrara, ex difensore e oggi opinionista televisivo, non ha risparmiato elogi per Lautaro Martínez dopo la netta vittoria dell’ Inter per 4-1 contro la Cremonese in Serie A. L’ex giocatore di Napoli e Juventus ha commentato la prestazione del capitano nerazzurro con parole al miele, sottolineando il suo carisma, la completezza tecnica e la capacità di trascinare la squadra nei momenti decisivi. LAUTARO UN ESEMPIO – Lautaro è un esempio. Potrebbe giocare con la sigaretta in bocca per come si impegna: capitano, numero 10, ma il modo in cui va sempre a rincorrere gli avversari. 🔗 Leggi su Internews24.com

