Ferocia omicida il gip su Ocone | Se tornasse libero ucciderebbe anche il terzo figlio

Il giudice: "Colpì moglie e figli con un masso di 7 chili". "Se tornasse libero, ucciderebbe anche il terzo figlio ". È la frase agghiacciante scritta dal gip Silvia Lubrano nell'ordinanza di convalida del fermo di Salvatore Ocone, il 58enne accusato di aver ucciso a colpi di pietra la moglie Elisabetta (Elisa) Polcino, 49 anni, e il figlio Cosimo, 15 anni, riducendo in fin di vita la figlia sedicenne. Il magistrato parla senza mezzi termini di una "ferocia omicida " mai vista, scatenata da una furia incontrollabile. Secondo la ricostruzione del giudice, Ocone avrebbe colpito i familiari con un masso di circa 5-7 chili, infierendo fino a ridurli in condizioni disperate.

