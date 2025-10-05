Fermo pesca e rottamazioni La flotta dell’Argentario ora rischia di assottigliarsi
Monte Argentario, 5 ottobre 2025 – Pescherecci in porto per il fermo pesca, mentre arrivano le domande per la rottamazione delle imbarcazioni che potrebbero rendere inferiore di un terzo la flotta da pesca dell’Argentario. Sono infatti arrivate circa una decina di richieste per il processo incentivato da misure europee e nazionali per ridurre la capacità della flotta da pesca entro il 2030 e promuovere una pesca più sostenibile. Il processo prevede la demolizione del peschereccio e il ritiro della licenza di pesca, ricevendo un indennizzo proporzionato all’età e alla stazza dell’imbarcazione. Gli aiuti sono erogati tramite bandi del Ministero dell’Agricoltura, che coordina i contributi del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura (Feampa). 🔗 Leggi su Lanazione.it
