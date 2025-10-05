Fermin Aldeguer vince in MotoGP da rookie | l’ultimo a riuscirci fu Martin

Sul circuito di Mandalike è stata oggi indubbiamente la giornata di Fermin Aldeguer. Lo spagnolo ha dominato il Gran Premio di Indonesia 2025, diciottesimo capitolo del Motomondiale, al termine di una gara condizionata dagli errori e dalle cadute dei big. Il classe 2005 ha preso la testa della corsa dopo cinque giri, scavando un vantaggio impressionante sugli avversari in sella alla sua Ducati del Team Gresini. Il rookie iberico ottiene così la sua prima vittoria nella classe regina a 20 anni, il più giovane a riuscirci dopo Marc Marquez (Austin 2013). Aldeguer torna inoltre a vincere dopo quasi un anno, l’ultimo successo fu in Moto2 a Philip Island. 🔗 Leggi su Oasport.it

