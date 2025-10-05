Fermin Aldeguer prima grande vittoria nel Gran Premio d' Indonesia | cadono Marquez Bezzecchi e Bagnaia
Fermin Aldeguer (Gresini Racing) è il vincitore del Gran Premio d'Indonesia, classe MotoGp. Oggi, domenica 5 agosto, il 20enne spagnolo del team Gresini, da quest'anno rookie nella classe regina del Motomondiale, ha festeggiato a Mandalika la prima vittoria in carriera.Aldeguer, secondo ieri. 🔗 Leggi su Today.it
Per quanto possa valere, Fabio Quartararo (con H nuova davanti e S dietro) al top nel Warm Up di Mandalika a precedere Marc Marquez, Alex Marquez, Fermin Aldeguer e Raul Fernandez. Settimo Marco Bezzecchi in controllo
Marco Bezzecchi (Aprilia) vince la Sprint Race del Gran Premio di Indonesia, diciottesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Il pilota riminese, dopo una partenza difficoltosa, risale il gruppo e supera all'ultimo giro Fermin Aldeguer
Lo spagnolo Fermin Aldeguer ha conquistato il successo del GP di Indonesia, tappa del Mondiale 2025 di MotoGP.
Domenica amara per Bastianini e Bezzecchi, entrambi out. Vince Aldeguer - Il pilota del team Gresini taglia il traguardo in solitaria, precedendo Pedro Acosta e il compagno di squadra