Fermin Aldeguer prima grande vittoria nel Gran Premio d' Indonesia | cadono Marquez Bezzecchi e Bagnaia

5 ott 2025

Fermin Aldeguer (Gresini Racing) è il vincitore del Gran Premio d'Indonesia, classe MotoGp. Oggi, domenica 5 agosto, il 20enne spagnolo del team Gresini, da quest'anno rookie nella classe regina del Motomondiale, ha festeggiato a Mandalika la prima vittoria in carriera.Aldeguer, secondo ieri. 🔗 Leggi su Today.it

fermin aldeguer prima grandeMotoGP, Aldeguer sfrutta l’occasione a Mandalika, Bezzecchi fa cadere Marquez, Bagnaia a terra (era ultimo) - Lo spagnolo Fermin Aldeguer ha conquistato il successo del GP di Indonesia, tappa del Mondiale 2025 di MotoGP. Segnala oasport.it

fermin aldeguer prima grandeDomenica amara per Bastianini e Bezzecchi, entrambi out. Vince Aldeguer - Il pilota del team Gresini taglia il traguardo in solitaria, precedendo Pedro Acosta e il compagno di squadra ... Secondo newsrimini.it

