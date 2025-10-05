FC 26 SBC Basi Squadra Saïd Benrahma | L’Ala Dribblatore con Doppio PlayStyle++!
È stata rilasciata la SBC per l’ala algerina Saïd Benrahma Basi Squadra 85 OVR, un giocatore incredibilmente agile, veloce e perfetto per qualsiasi attacco! Con 4 stelle Piede Debole e 4 stelle Mosse Abilità, Benrahma è pronto a dominare la fascia sinistra. Hai 21 giorni per sbloccare questo giocatore, ideale per la sua velocità e il suo dribbling. Il Premio: Saïd Benrahma Basi Squadra (85 OVR). Benrahma è un’ala d’attacco pura, capace di giocare come LW, LM e CAM. Le sue statistiche sono ottimizzate per l’attacco: VEL 87 e DRI 86 lo rendono difficilissimo da fermare.. TIR 83 e PAS 82 garantiscono efficacia sia nel finalizzare che nel servire assist. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
Perugia, Cangelosi è ottimista per il futuro: "Basi valide, squadra solo da puntellare"
Monzone L’allenatore Fini scopre le carte: "La squadra poggia su delle basi solide"
Come Sbloccare Hagel e Naz: Obiettivi “Basi Squadra: Liga F” e “Tour Mondiale: Jessica Naz”
UNDER 12: NUOVO TORNEO, NUOVA ENERGIA ! I nostri giovani atleti sono scesi in campo con i nuovi tecnici e sono pronti a dare il massimo ! L'obiettivo è lavorare sulle basi tecniche e sulla grinta , per diventare una squadra sempre più forte e unita - facebook.com Vai su Facebook
Chiellini:" Basi della squadra ci sono, i giovani stanno crescendo, e un giocatore come Yildiz. Tudor è la loro guida e i ragazzi lo seguono in tutto e per tutto. Stasera mi aspetto gara difficile, essere capaci di uscire con un risultato da qui significa crescita e mat - X Vai su X
