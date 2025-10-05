È stata rilasciata la SBC per l’ala algerina Saïd Benrahma Basi Squadra 85 OVR, un giocatore incredibilmente agile, veloce e perfetto per qualsiasi attacco! Con 4 stelle Piede Debole e 4 stelle Mosse Abilità, Benrahma è pronto a dominare la fascia sinistra. Hai 21 giorni per sbloccare questo giocatore, ideale per la sua velocità e il suo dribbling. Il Premio: Saïd Benrahma Basi Squadra (85 OVR). Benrahma è un’ala d’attacco pura, capace di giocare come LW, LM e CAM. Le sue statistiche sono ottimizzate per l’attacco: VEL 87 e DRI 86 lo rendono difficilissimo da fermare.. TIR 83 e PAS 82 garantiscono efficacia sia nel finalizzare che nel servire assist. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 SBC Basi Squadra Saïd Benrahma: L’Ala Dribblatore con Doppio PlayStyle++!