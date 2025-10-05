FC 26 Obiettivo Live Torneo Pilastri | Qualificazioni – In Palio Chardonnet 85 OVR e Slot per la Finale!

Imiglioridififa.com | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È disponibile un nuovo e stimolante Obiettivo Live che si svolge sotto forma di torneo! Il “Torneo Pilastri: Qualificazioni” ti offre la possibilità di ottenere il difensore Brendan Chardonnet Pilastri 85 OVR, pacchetti di valore e persino l’accesso all’evento finale! Hai solo 7 giorni per vincere il torneo e sbloccare tutte le ricompense. Il Premio Principale: Brendan Chardonnet (85 OVR). Completando 4 delle 7 sfide, sbloccherai l’ottimo difensore centrale francese: Valutazione: 85 OVR (CB). Difesa (DIF) 85 e Fisicità (FIS) 85 lo rendono un difensore centrale solido come una roccia.. VEL 75 è una velocità accettabile per un difensore centrale. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

fc 26 obiettivo live torneo pilastri qualificazioni 8211 in palio chardonnet 85 ovr e slot per la finale

© Imiglioridififa.com - FC 26 Obiettivo Live Torneo Pilastri: Qualificazioni – In Palio Chardonnet 85 OVR e Slot per la Finale!

In questa notizia si parla di: obiettivo - torneo

Obiettivo playoff. La matricola Cantù sogna un torneo da protagonista

I dati di ascolto del Mondiale per club raccontano il vero obiettivo di Infantino: questo torneo non è pensato per l’Europa

fc 26 obiettivo liveFC 26 Obiettivo Live Pilastri: Sblocca Óscar Trejo 83 OVR – Il Trequartista Completo! - Completa 4 delle 5 sfide disponibili per ottenere il centrocampista argentino Óscar Trejo 83 OVR, un ... imiglioridififa.com scrive

fc 26 obiettivo liveFC 26 Obiettivo Live: Affronta il “Guanto di Sfida Definitivo” – In Palio Kudus Pilastri e un Pacchetto 85+! - Il nuovissimo obiettivo Live "Guanto di sfida definitivo" ti sfida a padroneggiare la ... Lo riporta imiglioridififa.com

Cerca Video su questo argomento: Fc 26 Obiettivo Live