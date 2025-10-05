FC 26 Obiettivo Live Torneo Pilastri | Qualificazioni – In Palio Chardonnet 85 OVR e Slot per la Finale!
È disponibile un nuovo e stimolante Obiettivo Live che si svolge sotto forma di torneo! Il “Torneo Pilastri: Qualificazioni” ti offre la possibilità di ottenere il difensore Brendan Chardonnet Pilastri 85 OVR, pacchetti di valore e persino l’accesso all’evento finale! Hai solo 7 giorni per vincere il torneo e sbloccare tutte le ricompense. Il Premio Principale: Brendan Chardonnet (85 OVR). Completando 4 delle 7 sfide, sbloccherai l’ottimo difensore centrale francese: Valutazione: 85 OVR (CB). Difesa (DIF) 85 e Fisicità (FIS) 85 lo rendono un difensore centrale solido come una roccia.. VEL 75 è una velocità accettabile per un difensore centrale. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
Obiettivo playoff. La matricola Cantù sogna un torneo da protagonista
I dati di ascolto del Mondiale per club raccontano il vero obiettivo di Infantino: questo torneo non è pensato per l’Europa
Project Blender è un torneo di VALORANT aperto a ben 1.024 squadre da tutta la regione EMEA, che unisce amatori e professionisti con un unico obiettivo: raggiungere la fase finale dal vivo Le iscrizioni chiudono domani, 1° ottobre, alle 23:59 CEST - facebook.com Vai su Facebook
OptaPaolo on X: "26 - Kevin De Bruyne ha eguagliato Zinedine Zidane e Andrés Iniesta (tutti 26) al 5° posto tra i centrocampisti con più assist in Champions League, solo Giggs (41), Di María (38), Beckham (36) e Xavi (31) ne hanno serviti di più nel torneo. Vi - X Vai su X
