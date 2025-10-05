FC 26 Obiettivo Live Torneo Pilastri | Qualificazioni – In Palio Chardonnet 85 OVR e Slot per la Finale!

È disponibile un nuovo e stimolante Obiettivo Live che si svolge sotto forma di torneo! Il “Torneo Pilastri: Qualificazioni” ti offre la possibilità di ottenere il difensore Brendan Chardonnet Pilastri 85 OVR, pacchetti di valore e persino l’accesso all’evento finale! Hai solo 7 giorni per vincere il torneo e sbloccare tutte le ricompense. Il Premio Principale: Brendan Chardonnet (85 OVR). Completando 4 delle 7 sfide, sbloccherai l’ottimo difensore centrale francese: Valutazione: 85 OVR (CB). Difesa (DIF) 85 e Fisicità (FIS) 85 lo rendono un difensore centrale solido come una roccia.. VEL 75 è una velocità accettabile per un difensore centrale. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

