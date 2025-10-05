È attiva un’evoluzione eccezionale e completamente gratuita per potenziare le tue ali! L’EVO “Potenzia gli Esterni” ti permette di prendere un Esterno Destro (ED) di rating basso (max 74 OVR ) e trasformarlo in un fuoriclasse di livello 83 OVR con un aumento straordinario di +15 OVR totali e un focus sulla Velocità e l’impatto offensivo. Dettagli e Requisiti dell’Evoluzione. Costo: Gratuita (Non sono richiesti crediti né FC Points).. Disponibilità: Circa 21 giorni.. Requisiti del Giocatore Base: GEN max: 74. Posizione: Esterno Destro (ED). Rarità: Tour mondiale fuoricl. argento.. Il Potenziamento Finale. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 Evoluzione “Potenzia gli Esterni”: Trasforma un 74 OVR in un’Ala 83 OVR di Pura VELOCITÀ!