FC 26 Evoluzione Potenzia gli Esterni | Trasforma un 74 OVR in un’Ala 83 OVR di Pura VELOCITÀ!
È attiva un’evoluzione eccezionale e completamente gratuita per potenziare le tue ali! L’EVO “Potenzia gli Esterni” ti permette di prendere un Esterno Destro (ED) di rating basso (max 74 OVR ) e trasformarlo in un fuoriclasse di livello 83 OVR con un aumento straordinario di +15 OVR totali e un focus sulla Velocità e l’impatto offensivo. Dettagli e Requisiti dell’Evoluzione. Costo: Gratuita (Non sono richiesti crediti né FC Points).. Disponibilità: Circa 21 giorni.. Requisiti del Giocatore Base: GEN max: 74. Posizione: Esterno Destro (ED). Rarità: Tour mondiale fuoricl. argento.. Il Potenziamento Finale. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
In questa notizia si parla di: evoluzione - potenzia
Speargun Laser Evo Carbon: l’evoluzione del celebre Laser Open Carbon. Leggero, potente e super maneggevole — progettato sia per chi si avvicina che per i sub esperti. • Impugnatura anatomica D’Angelo II (2023) con side line release e grilletto inverso. • - facebook.com Vai su Facebook
FC 26 Evoluzione “L’Ottavo Re di Roma”: Trasforma un Attaccante in un Trequartista di Classe! - La nuova EVO "L'Ottavo Re di Roma" ti permette di trasformare un attaccante non raro in un trequartista ... imiglioridififa.com scrive
FC 26 Evoluzione “Scatto Felino”: Aggiungi Velocità e Agilità con Rapido - La nuova EVO "Scatto Felino" è un'opzione economica e utilissima che permette di ... Lo riporta imiglioridififa.com