Fast & Furious 11 ancora problemi per il sequel | Universal vuole tagliare il budget

Secondo le ultime indiscrezioni, lo studio avrebbe chiesto un cospicuo taglio di budget per il prossimo film del franchise che è bloccato in un limbo Non molto tempo fa, Vin Diesel aveva dichiarato che la Universal lo stava implorando di realizzare il prossimo film della saga di Fast & Furious entro l'aprile 2027, ma adesso un articolo del Wall Street Journal sembra aver smentito questa storia, riportando un'altra versione dei fatti. Diesel si era vantato all'epoca, dicendo di aver avanzato alcune richieste: "Ho detto che l'avrei fatto a tre condizioni". Voleva riportare la saga a Los Angeles, riscoprire la cultura delle corse su strada che l'aveva generata e, cosa ancora più sfacciata, riunire Dom Toretto con il personaggio di Paul Walker. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

