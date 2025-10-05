Terni, 5 ottobre 2025 – Un fantoccio con il volto del sindaco di Terni Stefano Bandecchi e appeso a testa in giù è stato lasciato sabato sera davanti alla sede del Comune. È stato sequestrato dalla polizia che indaga anche analizzando le immagini disponibili. Sul fantoccio è stato trovato un foglio con parte del testo di una canzone « Rigurgito Antifascista » dei 99 Posse e Banda Bassotti. Non si fa attendere, con un video social, la replica di Bandecchi: «Bella c. che avete fatto voi di sinistra. Avete appeso il pupazzetto a testa in giù e scatenato la digos, vi siete tirati addosso le ire di mezzo mondo» e «siete rimasti al periodo fascista». 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fantoccio di Bandecchi appeso a testa in giù. La reazione del sindaco di Terni