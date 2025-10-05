Fantascienza o realta’ | il secolo dei film di fantascienza cinesi

Lo scrittore cinese di fantascienza di fama Liu Cixin e’ abituato a sospendere l’incredulita’ per apprezzare scene surreali nei film. Un nuovo documentario, tuttavia, lo ha costretto a ricordarsi che tutto era reale. “Le scene fuori dalla finestra della stazione spaziale non sono effetti speciali, ma reali. Le tre persone all’interno non sono attori, ma astronauti cinesi”, ha detto. Qualche settimana fa, Liu ha visto “Shenzhou-13”, un documentario in ultra-alta definizione 8K girato dall’equipaggio a bordo della navicella cinese. L’opera lo ha profondamente impressionato, ha detto, e aveva immagini piu’ fantastiche di quanto la letteratura di fantascienza riesca spesso a evocare. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

