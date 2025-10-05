Fanno surfing nella metro due ragazzine di 12 e 13 anni trovate morte sul tetto del treno in stazione
A fare la terribile scoperta sono stati gli addetti ai trasporti pubblici della metro di New York. Alla vista dei due cadaveri che spuntavano dal tetto del convoglio, hanno immediatamente bloccato il treno e l'intera circolazione ma per le due adolescenti non c'era più nulla da fare. 🔗 Leggi su Fanpage.it
