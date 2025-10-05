In questo periodo, i Cure sono impegnati ad annunciare -una data alla volta- una serie di live per la prossima estate. Durante i concerti, i fan potrebbero addirittura ascoltare nuova musica della band britannica; almeno, è quello che il tastierista Roger O’Donnell sembra suggerire. Nel corso di un’intervista, interpellato in merito a un possibile nuovo album in uscita, il musicista ha affermato: «Dovreste chiederlo a Robert. Io non sapevo nemmeno che Songs of a lost world fosse finito, finché lui non ci ha mandato i brani da imparare per il concerto al Troxy! Non so cosa stia succedendo. So che Jason Cooper ha registrato parecchie tracce di batteria intorno ad aprile, e si era parlato di ritrovarci per suonare insieme, ma ultimamente non ho sentito molto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Fan dei Cure, gioite: il prossimo anno potrebbe arrivare un nuovo album