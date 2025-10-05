Famke janssen commenta i costar di x-men nel mcu per avengers | doomsday
il ritorno di vecchie glorie nel universo marvel: un ponte tra passato e futuro. Il panorama cinematografico Marvel si appresta a vivere un evento senza precedenti, integrando per la prima volta attori storici delle produzioni degli anni 2000 in una nuova fase del franchise. Con l’uscita prevista di “Avengers: Doomsday” nel dicembre 2026, si prospetta un grande crossover che collegherà le saghe della Fox con il Marvel Cinematic Universe (MCU). Questa operazione segna un momento cruciale per il ritorno di personaggi iconici e interpreti amati dal pubblico. la partecipazione dei protagonisti delle prime pellicole x-men. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: famke - janssen
Famke janssen nel film ispirato al romanzo di fantascienza uno secondo dopo