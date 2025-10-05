Falco cala il poker di reti Avis pareggia a Muraglia
muraglia 2 montecalvo 2 MURAGLIA: Bregu, Palazzi (27’ pt Iacomucci; 29’ st Allegrezza)), Lunadei, Clementi (1’ st Sensoli), Baldini, Fuzzi, Carnaroli, Guidi (21’ st Balapitya), Di Guido, Rossini, Gurini (37’ st Tartaglia. All. La Volpicella. MONTECALVO: Scotti, Berti (41’ st Franca), Di Addario, Rossi, Fraternali, Liera, Polidori, Pierini (29’ st Innocentini), Cocchi (17’ st Matteucci), Boschetti, Saltarelli. All. Scotti. Arbitro: Gravina di Ancona. Reti: 12’pt Polidori, 25’ pt Gurini, 38’ pt Baldini (rig.), 13’ st Boschetti PESARO Divisione della posta a Muraglia. Montecalvo (foto) parte bene ma Bregu si oppone su bel triangolo avversario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Falco cala il poker di reti. Avis pareggia a Muraglia - A Pesaro due gol per ciascuno nello spettacolare duello con Montecalvo. Lo riporta ilrestodelcarlino.it
Sant’Orso cala il poker di reti. Fermignanese cede in casa - ORSO: Amadori, Ferri (1’ st Rovinelli), Tonucci, De Angelis, Codignola, Mattioli,Bastianoni, Luchetti (40’ st Giampaoli), Riberti (28’ st Tanfani), Muratori ... Segnala ilrestodelcarlino.it