Mai fidarsi delle apparenze. La Tema Sinergie, prima in classifica a punteggio pieno, farà visita alle 18 alla Ristopro Fabriano, squadra ferita e in cerca di riscatto dopo le due sconfitte consecutive in altrettante gare. Gli zero punti in classifica non devono trarre in inganno, perché il PalaChemiba di Cerreto d’Esi (che sostituisce da qualche anno il PalaGuerrieri, al centro di un lungo restyling) è uno dei campi più difficili da espugnare di tutta la serie B Nazionale ed infatti i Raggisolaris non ci hanno mai vinto. Attenzione anche a non sottovalutare il lettone Silke-Zunda, autore di soli 6 punti complessivi in campionato che si può accendere da un momento all’altro, e che può diventare il terzo marcatore dei marchigiani dopo Centanni e Dri, i migliori realizzatori dei marchigiani rispettivamente con 13. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Faenza, guai a distrarsi. Oggi assalto a Fabriano