Faentina e disagi per i pendolari | bus ok comunicazione da migliorare
In seguito ai disagi che hanno interessato recentemente la linea ferroviaria Faentina sono state diverse le azioni di rappresentanza intraprese a vari livelli per cercare di risolvere la situazione. Oltre alle proposte, più recenti, che hanno toccato il dibattito pubblico, la questione è stata anche oggetto di interrogazione immediata in Assemblea Legislativa regionale. Il consigliere faentino in quota Pd, Niccolò Bosi, si è infatti appellato alla Giunta regionale sottolineando, tra le altre cose, l’aggravarsi delle criticità sulla linea dall’inizio dell’anno scolastico, con alcune soppressioni di treni e l’insufficienza del servizio sostitutivo messo a disposizione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: faentina - disagi
Firenze-Borgo, tornano i treni. Faentina riaperta dall’8 settembre, ma i disagi non sono ancora finiti
Faentina, ancora disagi. Studenti rimasti a piedi
"Faentina, oltre due anni di disagi per i pendolari"
INCOMPETENZA AL POTERE: I CITTADINI DELLA FAENTINA MERITANO RISPETTO Riceviamo e condividiamo Ieri la Vice Sindaca di Brisighella e Senatrice della Repubblica Marta Farolfi ha diffuso con grande enfasi un’interpellanza regionale sui disagi d - facebook.com Vai su Facebook
"Faentina e disagi per i pendolari: bus ok, comunicazione da migliorare" - Questo è quanto emerso dalle diverse azioni di rappresentanza intraprese per risolvere la situazione "Verranno intensificati gli avvisi sui servizi sostitutivi ai treni nelle varie stazioni ferroviari ... Si legge su msn.com
Disagi sulla Faentina. Pd di Brisighella: “È tempo di una scelta netta e pianificata” - Da oltre due anni i pendolari della linea Faentina vivono quotidianamente con ritardi, cancellazioni e disservizi che non accennano a cessare. Segnala ravennawebtv.it