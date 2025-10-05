Faentina e disagi per i pendolari | bus ok comunicazione da migliorare

In seguito ai disagi che hanno interessato recentemente la linea ferroviaria Faentina sono state diverse le azioni di rappresentanza intraprese a vari livelli per cercare di risolvere la situazione. Oltre alle proposte, più recenti, che hanno toccato il dibattito pubblico, la questione è stata anche oggetto di interrogazione immediata in Assemblea Legislativa regionale. Il consigliere faentino in quota Pd, Niccolò Bosi, si è infatti appellato alla Giunta regionale sottolineando, tra le altre cose, l’aggravarsi delle criticità sulla linea dall’inizio dell’anno scolastico, con alcune soppressioni di treni e l’insufficienza del servizio sostitutivo messo a disposizione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

