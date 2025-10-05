Fabriano polemica sulla cittadinanza onoraria a Francesca Albanese FdI presenta una mozione per il ritiro | Intellettuale divisiva

Open.online | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

All’indomani dalla cerimonia in cui Francesca Albanese, la nota relatrice speciale  delle  Nazioni Unite  sui  Territori palestinesi occupati, ha ricevuto il Premio speciale della giuria del Premio Gentile da Fabriano e la cittadinanza onoraria della città, è esplosa la polemica. Una mozione per il ritiro immediato dei riconoscimenti è stata presentata dal circolo di Fratelli d’Italia, che contesta la scelta dell’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Daniela Ghergo, accusandola di premiare una figura a loro avviso «controversa» e di schierarsi su posizioni politiche divisive. L’ira di FdI. 🔗 Leggi su Open.online

