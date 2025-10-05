Fabio Caressa showman | dal giornalismo ai progetti su reality e nuovi format

Fabio Caressa, 58 anni compiuti ad aprile, ha deciso cosa vuole fare da grande: il conduttore televisivo e l’uomo di spettacolo. Affiancando questa professione di showman a quella di giornalista sportivo, che ormai gli va piuttosto stretta, tra la moglie Benedetta Parodi (53 anni, fresca di addio alla conduzione di Bake Off Italia su Real Time dopo 12 anni) e le figlie Matilde (23) ed Eleonora (quasi 21), attivissime sui social e conduttrici di un podcast tutto loro. Il figlio più piccolo, Diego, 16 anni, è ancora giovane, ma visto il dna debutterà presto anche lui nello showbiz, c’è da scommetterci. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Fabio Caressa showman: dal giornalismo ai progetti su reality e nuovi format

In questa notizia si parla di: fabio - caressa

Fabio Caressa: “Sono secchione e mi commuovo spesso, per lo stress vado in analisi”

“Non sono uno tranquillo, sono in terapia da due anni. Lo dico con orgoglio, quelli della mia generazione sentono lo stigma dell’analisi”: lo rivela Fabio Caressa

Fabio Caressa: “Benedetta Parodi è bella, intelligente, circondata da una luce bianca. Da due anni sono in terapia”

Radio Deejay. . Federico Russo si è calato nei panni di Fabio Caressa per raccontarti il percorso della Deejay Ten di Milano del 12 ottobre… o almeno ci ha provato. Musica, corsa ed energia ti aspettano con partenza da Piazzale Angelo Moratti e arrivo allo S - facebook.com Vai su Facebook

“Allegri è sempre stato questo. Per fare il leader ci vogliono diverse abilità, e ora nel #Milan ci sono regole e compattezza” ? L’intervento di Fabio Caressa sull’allenatore rossonero e sull’ottimo inizio di stagione? - X Vai su X

Champions League, le previsioni di Fabio Caressa - #ilmattino #caressa #championsleague #napoli #juve #atalanta #barcellona ... Segnala ilmattino.it

Caressa punta sul Napoli: "Contro il City ha buone possibilità di fare risultato" - Fabio Caressa, giornalista e telecronista di punta di Sky Sport, ha parlato anche di Paolo Sorrentino, in una intervista concessa a Il Mattino: "Mi ha detto che seguirà molto la Champions. Riporta tuttomercatoweb.com