F1 su TV8 oggi GP Singapore 2025 | orario gara programma differita in chiaro

Il Gran Premio di Singapore 2025 di F1 si disputerà nel primo pomeriggio europeo di domenica 5 ottobre. La possibilità di gareggiare in notturna riesce quasi ad annullare la differenza di fuso orario con il Vecchio Continente, almeno se si parla di palinsesti nostrani. È proprio una delle ragioni che spinsero a utilizzare l’illuminazione artificiale. Peraltro, la dinamica permette di avere il GP in prima serata nel mercato asiatico. A questo giro, i più penalizzati sono gli spettatori americani (in particolare quelli della West Coast statunitense). Avranno però modo di rifarsi nelle prossime settimane, quando avranno una serie di appuntamenti dalle loro parti! Sarà la XVI edizione di un appuntamento che, sinora, 13 volte su 15 ha visto primeggiare un pilota scattato dalle prime tre caselle. 🔗 Leggi su Oasport.it

