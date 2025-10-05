F1 su TV8 oggi GP Singapore 2025 | orario gara programma differita in chiaro
Il Gran Premio di Singapore 2025 di F1 si disputerà nel primo pomeriggio europeo di domenica 5 ottobre. La possibilità di gareggiare in notturna riesce quasi ad annullare la differenza di fuso orario con il Vecchio Continente, almeno se si parla di palinsesti nostrani. È proprio una delle ragioni che spinsero a utilizzare l’illuminazione artificiale. Peraltro, la dinamica permette di avere il GP in prima serata nel mercato asiatico. A questo giro, i più penalizzati sono gli spettatori americani (in particolare quelli della West Coast statunitense). Avranno però modo di rifarsi nelle prossime settimane, quando avranno una serie di appuntamenti dalle loro parti! Sarà la XVI edizione di un appuntamento che, sinora, 13 volte su 15 ha visto primeggiare un pilota scattato dalle prime tre caselle. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: oggi - singapore
Italia-Singapore oggi, Mondiali pallanuoto femminile 2025: orario, programma, streaming
Mondiali Singapore 2025, il programma di oggi (16 luglio): orari di tutti gli eventi, tv, italiani in gara
Mondiali Singapore 2025, il programma di oggi (18 luglio): orari di tutti gli eventi, tv, italiani in gara
Le parole di RUS: “Venerdì era stata giornata impegnativa (a muro) per motivi diversi ma oggi ho reagito. Singapore non é mai stata pista gentile con me e spero di smentirla. Certo che chi mi sta di fianco al via è uno che attacca forte all’interno. Mi difenderò” # - X Vai su X
Formula 1, oggi prove libere e qualifiche a Singapore: orari e dove vederle in tv Link articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
F1 oggi in tv, GP Singapore 2025: orario gara, streming, programma Sky e TV8 - Oggi, domenica 5 ottobre, andrà in scena il GP di Singapore, diciottesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Secondo oasport.it
Quando MotoGP e F1 oggi (5 ottobre): orari gare, streaming, diretta Sky, differita TV8 - Oggi domenica 5 ottobre si conclude il lungo weekend riservato ai motori, arriviamo al momento clou dell'intenso fine settimana. Secondo oasport.it