F1 Russell trionfa a Singapore davanti a Verstappen | alla McLaren il titolo costruttori

George Russell domina il GP di Singapore, 18° appuntamento del Mondiale di Formula 1. Seconda vittoria stagionale e quinta in carriera per il britannico dopo quella di fine primavera in Canada. Scattato dalla pole position, il pilota inglese della Mercedes non ha concesso chance ai rivali, ad iniziare da Max Verstappen secondo. Solo pochi punti guadagnati quindi da Max che precede Lando Norris e Oscar Piastri polemico con il team dopo un contatto al via col compagno di squadra. La McLaren grazie al terzo e quarto posto dei suoi due piloti, conquista aritmeticamente il secondo titolo Costruttori consecutivo, il decimo titolo costruttori del team di Woking. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
