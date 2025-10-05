F1 Russell domina il GP di Singapore davanti a Verstappen Ferrari anonima McLaren vince il titolo costruttori
George Russell ha vinto con autorità il Gran Premio di Singapore 2025, valevole come diciottesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il britannico della Mercedes ha completato un weekend perfetto sul circuito cittadino di Marina Bay, trionfando dalla pole position e conquistando il secondo successo dell’anno (il quinto in carriera) dopo Montreal. Russell ha costruito il 90% della sua vittoria odierna in partenza, sfruttando alla grande il lato pulito della griglia e difendendo la prima posizione da un Max Verstappen che aveva provato la carta aggressiva della gomma soft. L’olandese della Red Bull ha poi gestito la seconda piazza per tutta la gara, resistendo al forcing delle McLaren e tenendo accesa una piccola speranza di rimanere in corsa per il titolo. 🔗 Leggi su Oasport.it
Verstappen domina il GP d'Italia a Monza davanti alle McLaren di Norris e Piastri. Quarto Leclerc, sesto Russell
Verstappen domina il GP d'Italia a Monza davanti alle McLaren di Norris e Piastri. Quarto Leclerc, quinto Russell
Verstappen dominatore assoluto in Azerbaigian, sul podio anche Russell e Sainz. Altra delusione Ferrari: Hamilton 8° e Leclerc 9° Max Verstappen domina il GP dell'Azerbaigian, comandando ogni giro e lanciando un segnale alla McLaren, spenta co - facebook.com Vai su Facebook
LIVE F1, GP Singapore 2025 in DIRETTA: Russell in fuga, duello Verstappen-Norris. Antonelli supera Leclerc - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 59° giro/62 Duello tra Verstappen e Norris che prosegue, ma il britannico non sembra avere lo spunto per ... Secondo oasport.it