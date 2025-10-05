f1 russell domina il gp di singapore davanti a verstappen ferrari anonima mclaren vince il titolo costruttori

George Russell ha vinto con autorità il Gran Premio di Singapore 2025, valevole come diciottesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il britannico della Mercedes ha completato un weekend perfetto sul circuito cittadino di Marina Bay, trionfando dalla pole position e conquistando il secondo successo dell’anno (il quinto in carriera) dopo Montreal. Russell ha costruito il 90% della sua vittoria odierna in partenza, sfruttando alla grande il lato pulito della griglia e difendendo la prima posizione da un Max Verstappen che aveva provato la carta aggressiva della gomma soft. L’olandese della Red Bull ha poi gestito la seconda piazza per tutta la gara, resistendo al forcing delle McLaren e tenendo accesa una piccola speranza di rimanere in corsa per il titolo. 🔗 Leggi su Oasport.it

