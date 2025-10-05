F1 Piastri-Verstappen-Norris nuovo round del Triello iridato Mercedes è però l’auto da battere a Singapore
Alle ore 14:00 di domenica 5 ottobre partirà il Gran Premio di Singapore, diciottesimo dei ventiquattro atti che compongono il Mondiale di F1. La tensione è palpabile, poiché la McLaren non si sente più troppo al sicuro dall’assalto di Max Verstappen, nuovamente più performante di Oscar Piastri e di Lando Norris nelle qualifiche di sabato. Nessuno di questi tre partirà però dalla pole position, sorprendentemente appannaggio di George Russell. Si parla di sorpresa perché, venerdì, le Frecce d’Argento non avevano lasciato alcuna traccia sugli schermi radar. Viceversa, ieri hanno fatto scattare tutti gli allarmi degli operatori preposti al controllo del traffico aereo. 🔗 Leggi su Oasport.it
