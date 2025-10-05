F1 Pagelle GP Singapore 2025 | Russell ai limiti della perfezione Verstappen e Norris battaglieri naufragio della Ferrari
PAGELLE GP SINGAPORE F1 2025. George Russell (Mercedes) 10 – Il britannico ha completato il suo week end perfetto a Marina Bay e, dopo la pole-position, è arrivata la vittoria sul circuito cittadino asiatico. Un’affermazione di grande rilievo per gestione dei momenti e lettura delle situazioni. Nessun problema al via e poi un passo significativo per costruirsi un margine di sicurezza nei confronti del resto della compagnia. Semplicemente perfetto. Max Verstappen (Red Bull) 8 – Non aveva a sua disposizione la macchina migliore del lotto e ha provato a stupire tutti con la strategia. C’era però poco da inventare dopo uno start non come avrebbe voluto. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: pagelle - singapore
F1 Gp Singapore 2025: le pagelle di Leo Turrini
GP Singapore, qualifica: Russel conquista la pole su Verstappen, Antonelli quarto, Ferrari in terza e quarta fila - facebook.com Vai su Facebook
Le pagelle di Hellas Verona-Sassuolo 0-1: Pinamonti regala i primi punti esterni - X Vai su X
F1 Gp Singapore 2025: le pagelle di Leo Turrini - Promossi e bocciati della gara, che consegna alla McLaren il decimo titolo costruttori della propria storia con ben 6 gare di anticipo ... Segnala sport.quotidiano.net
F1, Pagelle GP Singapore 2025: Russell ai limiti della perfezione, Verstappen e Norris battaglieri, nuovo naufragio della Ferrari - Il britannico ha completato il suo week end perfetto a Marina Bay e, dopo la pole- Riporta oasport.it