PAGELLE GP SINGAPORE F1 2025. George Russell (Mercedes) 10 – Il britannico ha completato il suo week end perfetto a Marina Bay e, dopo la pole-position, è arrivata la vittoria sul circuito cittadino asiatico. Un’affermazione di grande rilievo per gestione dei momenti e lettura delle situazioni. Nessun problema al via e poi un passo significativo per costruirsi un margine di sicurezza nei confronti del resto della compagnia. Semplicemente perfetto. Max Verstappen (Red Bull) 8 – Non aveva a sua disposizione la macchina migliore del lotto e ha provato a stupire tutti con la strategia. C’era però poco da inventare dopo uno start non come avrebbe voluto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Pagelle GP Singapore 2025: Russell ai limiti della perfezione, Verstappen e Norris battaglieri, naufragio della Ferrari