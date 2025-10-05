Oscar Piastri si è dovuto accontentare della quarta posizione in occasione del GP di Singapore, diciottesimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1 andato in scena questo weekend presso il tracciato di Marina Bay. Un piazzamento che, sommato alla terza posizione di Lando Norris, ha permesso alla McLaren di conquistare aritmeticamente il titolo del Campionato Costruttori. Non può comunque essere soddisfatto l’oceanico, finito giù dal podio pedendo alcuni punti in classifica. A vincere la gara è stato invece George Russell, il quale ha tenuto botta alla Red Bull di un sempre pericoloso Max Verstappen. 🔗 Leggi su Oasport.it

F1, Oscar Piastri: "Non è il risultato che volevo. Contatto con Norris? Devo vedere il replay"