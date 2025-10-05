F1 Lewis Hamilton | Peccato per il problema ai freni mi sentivo a mio agio in macchina

Piove sul bagnato per la Ferrari e di conseguenza anche per Lewis Hamilton, che archivia un deludente ottavo posto nel Gran Premio di Singapore 2025 rimandando ulteriormente l’appuntamento con il primo podio della sua nuova avventura in Rosso. Il sette volte campione iridato ha ricevuto una penalità di 5 secondi per il mancato rispetto dei limiti della pista quando è rimasto quasi senza freni negli ultimi giri, cedendo la settima piazza all’Aston Martin di Fernando Alonso. Il veterano inglese vuole comunque vedere il bicchiere mezzo pieno: “ Mi sono sentito a mio agio in abitacolo per tutto il weekend e abbiamo avuto un gran ritmo nell’ultimo terzo di gara. 🔗 Leggi su Oasport.it

