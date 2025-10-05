F1 Lando Norris | Non ho voluto rischiare troppo in ottica Mondiale il passo era buono

Lando Norris si riscatta parzialmente dopo una brutta qualifica e ottiene un buon terzo posto nel Gran Premio di Singapore 2025, valevole come diciottesimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il britannico della McLaren ha salvato il suo weekend nella partenza della gara, superando la Mercedes di Kimi Antonelli e soprattutto l’altra MCL39 di Oscar Piastri con una manovra piuttosto aggressiva. Il 25enne di Bristol non è riuscito poi a passare la Red Bull di Max Verstappen, dovendosi accontentare della terza moneta: “ Non è andata troppo male oggi. Gara sicuramente molto difficile, ero concentrato solo nel non commettere errori ma anche Max non ne ha fatti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Lando Norris: “Non ho voluto rischiare troppo in ottica Mondiale, il passo era buono”

