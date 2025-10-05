F1 Jenson Button | In Ferrari tutti hanno paura di sbagliare ed essere cacciati Hanno i piloti migliori ma…

La situazione in casa Ferrari è elettrica. La macchina, e non è certo una novità, non va. I piloti sono al limite della sopportazione, mentre Frederic Vasseur passa sempre più spesso dal ruolo di team principal a quello di pompiere per spegnere le (tantissime) polemiche che albergano su Maranello. La scuderia più famosa del mondo non riesce ad uscire dalla sua crisi e gli aspetti che vanno valutati sono molteplici. Tra i tanti, Jenson Button, campione del mondo di Formula Uno 2009 ne trova uno decisamente particolare. “La mia sensazione è che all’interno del team tutti siano travolti dalla paura di fallire. 🔗 Leggi su Oasport.it

