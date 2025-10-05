F1 Jenson Button | In Ferrari tutti hanno paura di sbagliare ed essere cacciati Hanno i piloti migliori ma…
La situazione in casa Ferrari è elettrica. La macchina, e non è certo una novità, non va. I piloti sono al limite della sopportazione, mentre Frederic Vasseur passa sempre più spesso dal ruolo di team principal a quello di pompiere per spegnere le (tantissime) polemiche che albergano su Maranello. La scuderia più famosa del mondo non riesce ad uscire dalla sua crisi e gli aspetti che vanno valutati sono molteplici. Tra i tanti, Jenson Button, campione del mondo di Formula Uno 2009 ne trova uno decisamente particolare. “La mia sensazione è che all’interno del team tutti siano travolti dalla paura di fallire. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: jenson - button
Jenson Button torna a parlare del suo ritiro dal WEC a fine anno. #TSOS // #WEC // #LeMans24 // #JOTA // #Endurance // #Motorsport - facebook.com Vai su Facebook
Il Gran Premio d’Italia 2010 #F1 permette alla #Ferrari di interrompere il digiuno di vittorie a Monza, durato quattro anni, grazie al successo di Fernando #Alonso. Il duello tra lo spagnolo e Jenson Button è l’apice di quella gara. Oggi, 15 anni fa. - X Vai su X
F1, Jenson Button: “In Ferrari tutti hanno paura di sbagliare ed essere cacciati. Hanno i piloti migliori ma…” - I piloti sono al limite della sopportazione, mentre Frederic ... Secondo oasport.it
Jenson Button says Lewis Hamilton could ‘walk away’ from F1 in 2026 if he makes one realisation - effect cars, so there’s some hope that the upcoming regulation changes could revitalise him. Come scrive f1oversteer.com