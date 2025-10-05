L’ordine d’arrivo del GP di Singapore 2025, tappa del Mondiale F1 andata in scena sul circuito di Marina Bay, è stata modificato un paio di ore dopo l’esposizione della bandiera a scacchi. I commissari di gara hanno infatti inflitto una penalità di cinque secondi a Lewis Hamilton per violazione di track limits: nella parte conclusiva del Gran Premio, infatti, il britannico ha dovuto lottare con i freni della Ferrari e ha tagliato delle chicane, incappando in questa sanzione. Il sette volte Campione del Mondo aveva tagliato il traguardo in settima posizion e, con quattro decimi di vantaggio nei confronti di Fernando Alonso, ma questa penalità lo ha portato alle spalle dello spagnolo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, il nuovo ordine d’arrivo del GP di Singapore: penalizzato Hamilton, piove sul bagnato per la Ferrari