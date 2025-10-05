F1 Gp Singapore | vince Russell Verstappen davanti alle due McLaren Altra prova anonima della Ferrari | L’ordine d’arrivo e la nuova classifica
George Russell vince il Gp di Singapore e ottiene la seconda vittoria in stagione dopo quella in Canada. Straordinaria doppietta del pilota Mercedes, che dopo la pole position del sabato ha dominato la gara, rimanendo al comando dall’inizio alla fine. Secondo posto per un ottimo Max Verstappen, che interrompe a due la striscia di Gran Premi consecutivi vinti (Monza e Baku). Terzo Lando Norris, che ha preceduto il compagno di squadra Oscar Piastri, quarto: la McLaren vince il titolo costruttori. Altra prova anonima per la Ferrari, con Lewis Hamilton e Charles Leclerc che hanno chiuso al sesto e settimo posto, non mostrando mai grandi segni di reazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
