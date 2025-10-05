F1 Gp Singapore | Russell parte in pole poi Verstappen Hamilton scatta sesto davanti a Leclerc | Diretta

A Singapore Verstappen punta alla vittoria, Antonelli parte quarto dietro a Piastri e davanti a Norris. La McLaren può vincere il titolo costruttori. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

F1, George Russell: “Non sono al 100%, Singapore è sempre una sfida”

LIVE F1, GP Singapore 2025 in DIRETTA: le McLaren volano in FP2, bandiera rossa per un incidente di Russell

LIVE F1, GP Singapore 2025 in DIRETTA: Lawson e Russell a muro, FP2 a singhiozzo per le bandiere rosse

F1 diretta GP Singapore LIVE Marina Bay: Russell in pole, occhio a Verstappen e Antonelli. Ferrari batti un colpo - Il racconto in diretta del GP di Singapore, diciottesimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1. sport.virgilio.it scrive

f1 gp singapore russellF1, qualifiche GP Singapore: pole Russell, tutti i RISULTATI - George Russell firma una qualifica da record e conquista la diciottesima pole position stagionale sul circuito di Singapore. Secondo sport.sky.it

