F1 Gp Singapore | Russell domina davanti a Verstappen e Norris Ordine d'arrivo Titolo costruttori alla McLaren

Sport.quotidiano.net | 5 ott 2025

Singapore (Singapore) 5 ottobre 2025 - Parte bene, apre il margine e poi gestisce la gara da grandissimo pilota. George Russell domina il Gran Premio di Singapore e si porta a casa il quinto successo di carriera in Formula 1. Sul podio ci sono anche Max Verstappen e Lando Norris, i quali rosicchiano alcuni punti al leader Mondiale Oscar Piastri, terzo al traguardo. Chiudono sesta e settima le Ferrari, con Charles Leclerc davanti a Lewis Hamilton, davanti a loro conclude quinto invece l'italiano Kimi Antonelli. In classifica iridata si assottiglia a 22 punti il margine di Piastri nei confronti di Norris, mentre Verstappen arriva a -63. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

F1 Gp Singapore: Russell domina davanti a Verstappen e Norris. Ordine d'arrivo. Titolo costruttori alla McLaren

