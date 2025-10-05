F1 GP Singapore | highlights Vince Russell Che rischio per Tsunoda ai box

Gazzetta.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non c'è storia a Singapore: George Russell su Mercedes vince nettamente il Gran Premio nella notte di Marina Bay, chiudendo davanti a Max Verstappen su Red Bull e a Lando Norris su McLaren. Grazie anche al quarto posto di Oscar Piastri, la scuderia britannica conquista matematicamente il campionato costruttori. Indietro le Ferrari, con Leclerc 6° e Hamilton 8°, alle prese con un problema ai freni negli ultimi giri. Rischio gigantesco in pit lane nel momento in cui è transitato Yuki Tsunoda: il pilota della Red Bull quasi investe un meccanico della Sauber a cui era sfuggita una gomma. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

