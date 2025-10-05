F1 GP Singapore | highlights Vince Russell Che rischio per Tsunoda ai box
Non c'è storia a Singapore: George Russell su Mercedes vince nettamente il Gran Premio nella notte di Marina Bay, chiudendo davanti a Max Verstappen su Red Bull e a Lando Norris su McLaren. Grazie anche al quarto posto di Oscar Piastri, la scuderia britannica conquista matematicamente il campionato costruttori. Indietro le Ferrari, con Leclerc 6° e Hamilton 8°, alle prese con un problema ai freni negli ultimi giri. Rischio gigantesco in pit lane nel momento in cui è transitato Yuki Tsunoda: il pilota della Red Bull quasi investe un meccanico della Sauber a cui era sfuggita una gomma. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: singapore - highlights
F1, GP Singapore: highlights qualifiche. Russell centra la pole con un super giro
F1, GP Singapore: highlights qualifiche. Russell centra la pole con un super giro - X Vai su X
Excitement is building: This weekend we’re heading to Singapore at the Marina Bay Street Circuit. Are you ready or thrilling F1 highlights? - facebook.com Vai su Facebook
F1, GP Singapore 2025: guarda gli highlights delle prove libere - Con il tempo di 1'30"714, Oscar Piastri su McLaren è stato il più veloce al termine della seconda sessione di libere del GP di Singapore. Secondo sport.sky.it
F1, GP Singapore: gli highlights delle qualifiche - George Russell ha ottenuto la pole position del gran premio di Singapore di Formula 1 che si corre domani sul circuito di Marina Bay. Da sport.sky.it