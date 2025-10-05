F1 Gp Singapore 2025 | le pagelle di Leo Turrini
Roma, 5 ottobre 2025 – Queste le pagelle del Gp di Singapore 2025 di Formula 1, vinto dalla Mercedes di George Russell. 10 STELLA. Secondo titolo mondiale costruttori per l’italiano che guida il reparto corse della McLaren, decimo nella storia della scuderia. McLaren è un team che all’ex ferrarista deve tantissimo. Adesso però dovrà essere bravo a gestire le tensioni fra i suoi due drivers: Piastri e Norris stanno cominciando a non sopportarsi più. 10 RUSSELL. Curiosa carriera, quella di questo giovanotto britannico. È fortissimo, ma continua a essere considerato meno di quanto meriterebbe. A Singapore è stato assolutamente formidabile, fra qualifiche e Gran Premio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
