Una domenica perfetta, simbolo di un weekend altrettanto perfetto. George Russell ha vinto il GP di Singapore, diciottesimo atto valido per il Mondiale 2025 di Formula 1 appena passato agli archivi presso il circuito di Marina Bay. Prestazione solida per il britannico, il quale ha trovato la combinazione ed il feeling giusto per gestire la sua leadership subito trovata fin dalla partenza, arginando la furia di un Max Verstappen che si è lamentato non poco della guidabilità della sua Red Bull, oltre che quella di Lando Norris, terzo classificato. Una volta arrivato al parco chiuso, il pilota Mercedes ha commentato quanto fatto: “ È davvero fantastico, specie dopo quanto successo due anni fa: in quell’occasione avevo sprecato, oggi abbiamo compensato alla grande; sono molto grato al team, è stato un grande weekend – ha detto Russell – Venerdì è stata una giornata difficile, non mi sentivo a mio agio, poi sono migliorato. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, George Russell: “Questa vittoria ripaga gli errori di due anni fa, siamo stati bravi”