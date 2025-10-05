F1 Frederic Vasseur | C’è stato un problema di esecuzione a Singapore
Solita domenica di difficoltà e di spiegazione in Ferrari. Il GP di Singapore, tappa del Mondiale 2025 di F1 2025, non ha dato soddisfazioni alla scuderia di Maranello che ha dovuto fare i conti con una macchina che continua a essere mediocre in tutto e per tutto. Il sesto e settimo posto firmato dal monegasco Charles Leclerc e dal britannico Lewis Hamilton hanno confermato questa constatazione. E così ci si trova a dare delle chiavi di lettura su quanto accaduto sul tracciato e cosa non abbia funzionato. Una gara in cui a prevalere è stato il britannico della Mercedes George Russell, a precedere la Red Bull dell’olandese Max Verstappen e la McLaren dell’altro britannico Lando Norris. 🔗 Leggi su Oasport.it
