F1 Charles Leclerc | Non abbiamo la macchina per lottare con i primi siamo come dei passeggeri

Charles Leclerc non va oltre un deludente sesto posto al termine del Gran Premio di Singapore 2025, valevole come diciottesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il monegasco della Ferrari ha recuperato una sola posizione rispetto alle qualifiche nei confronti del compagno di squadra Lewis Hamilton, che ha dovuto fare i conti negli ultimi giri con un evidente problema ai freni. Anche il nativo del Principato ha dovuto gestire per quasi tutta la corsa l’impianto frenante, pagando dazio ovviamente in termini di performance: “ Dall’ottavo giro in poi è stato tutto un lavoro di gestione dei freni. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Charles Leclerc: “Non abbiamo la macchina per lottare con i primi, siamo come dei passeggeri”

In questa notizia si parla di: charles - leclerc

F1, Charles Leclerc: “Non ho percepito differenze nell’aerodinamica con la nuova sospensione. Pioggia? Fatichiamo tanto”

F1, Charles Leclerc salva la Ferrari nelle qualifiche Sprint a Spa. Lewis Hamilton si gira

F1, Charles Leclerc: “Ok gli aggiornamenti, ma il divario con le McLaren è enorme”

#F1 #Formula1 George #Russell su Mercedes ha vinto il #SingaporeGP. Secondo posto per Max #Verstappen (Red Bull), terza la McLaren di Lando #Norris. Al 6° posto, la Ferrari di Charles Leclerc. La #McLaren ha vinto il mondiale costruttori. - X Vai su X

Charles Leclerc: "Incredibile, incredibile. Così male, così male." E già. Cit. #tuttipazzixlerosseferrariforeverwroooooom - facebook.com Vai su Facebook

F1, Frederic Vasseur: “C’è stato un problema di esecuzione a Singapore” - Il GP di Singapore, tappa del Mondiale 2025 di F1 2025, non ha dato soddisfazioni alla scuderia ... Da oasport.it

F1 | Ferrari: Vasseur cerca sempre scuse, ma la SF-25 è una macchina imbarazzante - Leclerc e Hamilton hanno chiuso in sesta e settima posizione, mai in lotta per il vertice, se non nelle famose pr ... Segnala f1grandprix.motorionline.com