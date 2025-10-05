F1 Andrea Kimi Antonelli | Il passo era buono nelle prossime gare sarà importante partire davanti
Andrea Kimi Antonelli può ritenersi tutto sommato soddisfatto. Il giovane pilota italiano ha infatti chiuso al quinto posto il GP di Singapore, diciottesimo appuntamento del Campionato Mondiale 2025 di Formula 1 appena concluso sulla pista di Marina Bay. Buona gara dell’emiliano arruolato tra le fila della Mercedes che, nelle battute finali della gara, ha superato Charles Leclerc, mettendosi alle spalle (in ordine di arrivo) del compagno di scuderia George Russell oltre che di Max Verstappen, Lando Norris ed Oscar Piastri. Una volta approdato in mixed zone, il nativo di Bologna ha analizzato la sua prestazione: “ Nella parte sinistra il grip era peggio rispetto alla parte di destra; era ancora umido, almeno nella mia casella. 🔗 Leggi su Oasport.it
