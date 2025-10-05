F-35 anti radar | come funzionano i caccia gonfiabili per ingannare Kim

Ci sono gli aerei militari veri e propri. Poi ci sono le loro versioni gonfiabili, tanto inutili quando si tratta di colpire i nemici o pattugliare determinate aree, quanto utilissimi per confonderli. In Corea del Sud un produttore di giubbotti di salvataggio in mare ha iniziato a realizzare esche gonfiabili che riproducono gli F-35. A che servono? Semplice: a far sprecare munizioni costose ai rivali in caso di una fantomatica guerra. Sviluppato dalla Seawolf Marine di Gimhae, l'F-35 esca è funzionale e facilissimo da usare. Può infatti essere trasportato su un rimorchio ed essere installato da due persone in appena 10 minuti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

