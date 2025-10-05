F1 | Russell trionfa a Singapore Leclerc sesto
AGI - George Russell su Mercedes ha vinto il gran premio di Singapore di Formula 1 davanti alla Red Bull di Max Verstappen e alla McLaren di Lando Norris. La McLaren ha vinto il mondiale costruttori. Sesta e settima le due Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, con l'inglese che ha preceduto in volata l'Aston Martin di Fernando Alonso. Russell: "Fantastico, sono grato al team". "È davvero fantastico, due anni fa qui avevo sprecato un'opportunità ma direi che ora abbiamo compensato. Sono grato al team che ha fatto un lavoro fantastico per tutto il weekend. Non sappiamo da dove sia arrivata questa prestazione. 🔗 Leggi su Agi.it
In questa notizia si parla di: russell - trionfa
Formula 1, Verstappen trionfa a Baku: Red Bull davanti a Russell e alla sorprendente Williams di Sainz
LIVE F1, GP Singapore 2025 in DIRETTA: Russell trionfa a Marina Bay, Verstappen precede le McLaren. Ferrari deludenti
Gp Singapore 2025, Russell trionfa davanti a Verstappen. McLaren vince Mondiale costruttori
#Formula1, #Russell trionfa a #SingaporeGP2025 : dominio #Mercedes - facebook.com Vai su Facebook
Gp Azerbaigian: a Baku trionfa Verstappen, Russell e Sainz sul podio - X Vai su X
F1 | Russell trionfa a Singapore, McLaren è Campione del Mondo - Sotto le luci del Marina Street Bay brilla George Russell che porta la sua Freccia d'Argento sul gradino più alto del podio. Come scrive f1grandprix.motorionline.com
F1, Russell trionfa a Singapore davanti a Verstappen: alla McLaren il titolo costruttori - Secondo Verstappen, che prosegue la rincorsa mondiale su Piastri e Norris. Segnala msn.com