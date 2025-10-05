F1 | Russell trionfa a Singapore Leclerc sesto

AGI - George Russell su Mercedes ha vinto il gran premio di Singapore di Formula 1 davanti alla Red Bull di Max Verstappen e alla McLaren di Lando Norris. La McLaren ha vinto il mondiale costruttori. Sesta e settima le due Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, con l'inglese che ha preceduto in volata l'Aston Martin di Fernando Alonso. Russell: "Fantastico, sono grato al team". "È davvero fantastico, due anni fa qui avevo sprecato un'opportunità ma direi che ora abbiamo compensato. Sono grato al team che ha fatto un lavoro fantastico per tutto il weekend. Non sappiamo da dove sia arrivata questa prestazione. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - F.1: Russell trionfa a Singapore, Leclerc sesto