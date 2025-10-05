Export il boom della provincia pontina tra farmaceutica e agricoltura

Latinatoday.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'export in provincia di Latina cresce ancora dopo l'importante balzo dello scorso anno. A rendere noti i numeri è la Camera di Commercio Frosinone Latina.I numeriLe vendite all’estero segnano un +6% da inizio anno, in particolare nei primi quattro mesi, per un valore cumulato a fine periodo che. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: export - boom

Oro a prezzi record, boom per l'export dalla Bolivia (+295%)

Le imprese reagiscono ai dazi Usa: boom di export per le imprese fiorentine

Acquisti anticipati per dribblare i dazi: a giugno export verso gli Usa su del 10%, boom del farmaceutico

Export, la provincia pontina vola, lo sprint trainato dal settore farmaceutico - L'export continua a essere un settore trainante per l'economia pontina, in particolare nel settore farmaceutico. Da ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Export Boom Provincia Pontina