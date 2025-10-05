Expo Osaka il Padiglione Italia ospita la Lombardia per una settimana | l' omaggio a Giorgio Armani

Milanotoday.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inaugurato, ricordando Giorgio Armani, lo ‘Spazio Lombardia’ al Padiglione Italia dell'Expo 2025 di Osaka, in Giappone. Al taglio del nastro è stato mostrato un video con il quale è stato commemorato il celebre stilista scomparso da poco, “un genio che ha esaltato la grandezza del Made in Italy. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: expo - osaka

Expo Osaka 2025 ed il Padiglione Italia: il Made in Italy Protagonista nel Mondo ??.

Expo Osaka, al via l'Italian Week nel Padiglione Italia

Padiglione Italia a Expo 2025 Osaka, nel primo trimestre €336 mln di investimenti annunciati e siglati, 5.480 partecipanti

expo osaka padiglione italiaExpo Osaka, anche Cremona - La Lombardia è protagonista all’interno del Padiglione Italia, con uno spazio esperienziale ... Da cremonaoggi.it

expo osaka padiglione italiaIl Piemonte si racconta all’Expo di Osaka [FOTO] - Il presidente regioanale Alberto Cirio: "Gettate le basi per continuare il rapporto con il Giappone nei prossimi anni a livello industriale, turistico e culturale ... Scrive targatocn.it

Cerca Video su questo argomento: Expo Osaka Padiglione Italia