Expo Osaka il Padiglione Italia ospita la Lombardia per una settimana | l' omaggio a Giorgio Armani

Inaugurato, ricordando Giorgio Armani, lo ‘Spazio Lombardia’ al Padiglione Italia dell'Expo 2025 di Osaka, in Giappone. Al taglio del nastro è stato mostrato un video con il quale è stato commemorato il celebre stilista scomparso da poco, “un genio che ha esaltato la grandezza del Made in Italy. 🔗 Leggi su Milanotoday.it