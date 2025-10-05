Expo Osaka il Padiglione Italia ospita la Lombardia per una settimana | l' omaggio a Giorgio Armani
Inaugurato, ricordando Giorgio Armani, lo ‘Spazio Lombardia’ al Padiglione Italia dell'Expo 2025 di Osaka, in Giappone. Al taglio del nastro è stato mostrato un video con il quale è stato commemorato il celebre stilista scomparso da poco, “un genio che ha esaltato la grandezza del Made in Italy. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
In questa notizia si parla di: expo - osaka
Expo Osaka 2025 ed il Padiglione Italia: il Made in Italy Protagonista nel Mondo ??.
Expo Osaka, al via l'Italian Week nel Padiglione Italia
Padiglione Italia a Expo 2025 Osaka, nel primo trimestre €336 mln di investimenti annunciati e siglati, 5.480 partecipanti
Expo 2025 Osaka: inaugurato lo spazio Lombardia, protagonista con eccellenze e innovazione - facebook.com Vai su Facebook
Il vicepresidente di @ConfindustriaBS Marco Capitanio, sull’avvio della settimana di protagonismo della @RegLombardia al #PadiglioneItalia di #Expo2025 #Osaka - X Vai su X
Expo Osaka, anche Cremona - La Lombardia è protagonista all’interno del Padiglione Italia, con uno spazio esperienziale ... Da cremonaoggi.it
Il Piemonte si racconta all’Expo di Osaka [FOTO] - Il presidente regioanale Alberto Cirio: "Gettate le basi per continuare il rapporto con il Giappone nei prossimi anni a livello industriale, turistico e culturale ... Scrive targatocn.it