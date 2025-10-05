Expo internazionale canina a Genova | vince un barbone di grande mole

Il cane proveniente da più distante è arrivato dal Giappone: un Kooikerhondje. Ma il vincitore assoluto del Best in Show, la sfida finale che ha messo a confronto i vincitori di tutte le categorie del’Expò Internazionale Canina tenutasi a Genova, è un Barbone grande mole nero.Si è conclusa così. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

